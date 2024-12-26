مسؤول عراقي: وفد عراقي ناقش في سوريا حماية الحدود والتعاون لمنع عودة نشاط داعش

وكالات

قالت وكالة الأنباء العراقية "واع" نقلا عن مصدر رفيع، اليوم الخميس، إن وفدا عراقيا ناقش مع الإدارة السورية الجديدة حماية الحدود والتعاون بشأن منع عودة نشاط تنظيم الدولة "داعش".

وأشار المصدر، إلى أن الوفد العراقي عرض تصورات وطلبات بغداد حول احترام الأقليات والمراقد المقدسة، مؤكدا أن الإدارة السورية الجديدة أبدت دعمها لمطالب العراق ومخاوفه فيما يتعلق بالملفات التي جرى النقاش حولها.

واندلعت اشتباكات، أمس الأربعاء، في عدة مناطق سورية تنديدا بحرق مقام لشخصية علوية في حلب.