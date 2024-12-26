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حزب الله يدين العدوان الإسرائيلي على اليمن بمشاركة أمريكية بريطانية

08:15 م الخميس 26 ديسمبر 2024

حزب الله اللبناني

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وكالات

أدان حزب الله اللبناني بشدة العدوان الإسرائيلي الواسع على اليمن، الذي تم بمشاركة أمريكية بريطانية، مؤكدًا أن هذا العدوان جاء نتيجة فشل العدو في مواجهة الضربات العسكرية اليمنية الناجحة.

وأشار الحزب إلى أن العدوان الإسرائيلي يمثل انتهاكًا فاضحًا للقوانين الدولية والإنسانية، وأنه يعكس إمعانًا في توحش العدو ضد شعوب المنطقة.

وجدد حزب الله دعوته إلى التصدي لمثل هذه الممارسات التي تزعزع الاستقرار في المنطقة وتفاقم الأوضاع الإنسانية.

حزب الله اللبناني العدوان الإسرائيلي على اليمن توحش العدو مشاركة أمريكية بريطانية
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