حزب الله يدين العدوان الإسرائيلي على اليمن بمشاركة أمريكية بريطانية

وكالات

أدان حزب الله اللبناني بشدة العدوان الإسرائيلي الواسع على اليمن، الذي تم بمشاركة أمريكية بريطانية، مؤكدًا أن هذا العدوان جاء نتيجة فشل العدو في مواجهة الضربات العسكرية اليمنية الناجحة.

وأشار الحزب إلى أن العدوان الإسرائيلي يمثل انتهاكًا فاضحًا للقوانين الدولية والإنسانية، وأنه يعكس إمعانًا في توحش العدو ضد شعوب المنطقة.

وجدد حزب الله دعوته إلى التصدي لمثل هذه الممارسات التي تزعزع الاستقرار في المنطقة وتفاقم الأوضاع الإنسانية.