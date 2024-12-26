بوتين: سلوفاكيا أعلنت استعدادها لاستضافة محادثات بين روسيا وأوكرانيا

وكالات

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن موسكو تسعى إلى إنهاء الصراع في أوكرانيا، لافتا إلى أن مواقف الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب من حل الصراع في أوكرانيا لم تتضح حتى الآن.

وأكد بوتين، أن موسكو ستستخدم صواريخ "أوريشنيك" مرة أخرى إذا لزم الأمر، موضحا أن روسيا لا تتسرع في استخدام أسلحتها الجديدة في أوكرانيا.

وأشار بوتين، إلى أنه إذا كان من الضروري استخدام أسلحة متوسطة المدى أكثر قوة فسيفعل ذلك، مؤكدا أن الجيش الروسي تحرز تقدما في العملية العسكرية بأوكرانيا ويسعى للتغلب على كافة العوائق.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن سلوفاكيا أعلنت استعدادها لاستضافة محادثات بين روسيا وأوكرانيا، مشددا على أنه من دون الدعم الأوروبي لن تستطيع أوكرانيا الصمود، معربا عن رفضه تسييس ملف تصدير الغاز إلى أوروبا.

ولفت بوتين، إلى أن قواته تعمل على حل كل المشكلات التي تواجه الأقاليم الحدودية مع أوكرانيا.