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روسيا.. إعلان حالة الطوارئ بسبب تسرب نفطي في البحر الأسود

07:19 م الخميس 26 ديسمبر 2024

تسرب نفطي في البحر الأسود

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وكالات

ذكرت وزارة الطوارئ الروسية في بيان، اليوم الخميس، أن العاصم موسكو أعلنت حالة الطوارئ على مستوى البلاد بعد تسرب النفط من ناقلتين روسيتين بالبحر الأسود.

وتسببت عاصفة ضربت الناقلتين يوم 15 ديسمبر الجاري، في انقسام إحداهما إلى نصفين بينما جنحت الأخرى.

وأشارت وكالة "رويترز" البريطانية إلى أن النفط المتسرب من الناقلتين، غطى الشواطئ الرملية بمنتجع أنابا ومحيطه، كما تسبب في مشكلات بيئية وتحديدا للحياة البرية مثل الطيور المهاجرة والدلافين.

ووفقا للتقارير، فإن ما يزيد عن 10 آلاف شخص يحاولون تنظيف المنطقة من البقعة النفطية.

وزارة الطوارئ الروسية تسرب نفطي في البحر الأسود موسكو روسيا
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