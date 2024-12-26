الصحة العالمية: أحد أفراد طاقم طائرتنا أُصيب بالقصف الإسرائيلي على مطار صنعاء

وكالات

قالت منظمة الصحة العالمية في بيان، اليوم الخميس، إن أحد أفراد طاقم طائرتها أُصيب في القصف الإسرائيلي على العاصمة اليمنية صنعاء.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية نقلا عن مصادر خارجية، أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم كان موجودا في مطار صنعاء أثناء الهجمات الإسرائيلية على اليمن.

من جانبه، أعلن جمال عامر وزير الخارجية في حكومة الحوثيين (غير المعترف بها دولياً)، اليوم الخميس، مقتل اثنين من موظفي مطار صنعاء، وإصابة قائد طائرة تابعة للأمم المتحدة.

وقال عامر في حسابه على منصة إكس: "إن توقيت ضرب المطار فيما ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الدكتور تيدروس والمنسق المقيم في صنعاء يستعدان للمغادرة يعد استهدافاً واستخفافا بالأمم المتحدة".

وأضاف عامر "أصيب مساعد كابتن الطائرة الأممية جراء القصف وتم نقله إلى المستشفى ‏واستشهد اثنين من موظفي المطار".

من جانبه، قال محمد عبدالسلام، المتحدث الرسمي باسم الحوثيين في بيان، "إن استهداف مطار صنعاء الدولي وغيره من البنى التحتية المدنية إجرام صهيوني بحق كل الشعب اليمني، وهذا هو ديدن هذا العدو المجرم قاتل الملايين من الشعب الفلسطيني ومرتكب جرائم الإبادة الجماعية في غزة".

وأضاف "إذا فكر العدو الصهيوني أن إجرامه يوقف اليمن عن مساندة غزة فهو واهم، ولن يتخلى اليمن عن ثوابته الدينية والإنسانية".

وكان دوي انفجارات عنيفة هزت العاصمة اليمنية صنعاء في وقت سابق اليوم الخميس، إثر غارات جوية شنتها مقاتلات إسرائيلية على مطار صنعاء الدولي.

وقال مصدر مسؤول في مطار صنعاء، طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن الغارات: "استهدفت صالة الانتظار وبرج المراقبة في مطار صنعاء وأجزاء واسعة من المدرج".

وأكد المصدر، أن القصف استهدف المطار قبل هبوط رحلة جوية لطيران اليمنية قادمة من عمان إلى صنعاء بخمس دقائق.

وأشار المصدر إلى أن القصف أسفر عن سقوط قتلى من عمال برج المراقبة، فضلاً عن إصابة آخرين من موظفي المطار والخطوط الجوية اليمنية في صالة المطار.

وبحسب المصادر، فقد ارتفعت ألسنة اللهب وأعمدة الدخان من المطار بشكل كثيف، وسط صراخ من قبل المدنيين الذين كانوا متواجدين داخل صالة الانتظار.

وأعلنت إسرائيل شن غارات على مواقع مفترضة للحوثيين في صنعاء والحديدة.

وأكدت مصادر لصحيفة "جيروزاليم بوست" أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن الغارات بعلم الولايات المتحدة.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه استهدف البنية التحتية للحوثيين، كمطار صنعاء الدولي ومحطتي كهرباء حزيز ورأس كثيب، وموانئ الحديدة والصليف ورأس كثيب على الساحل الغربي.

وأفادت الصحيفة بأن الأهداف كانت تستخدم لتهريب الأسلحة من إيران إلى اليمن.

وأفادت تقارير بشن سبع غارات على صنعاء وثلاث على الحديدة، وتم رصد عشرات الطائرات في الجو.

وذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن الهجوم "هو حملة جديدة تنشرها إسرائيل على الحوثيين وأن الهجمات مثل سابقاتها وأنها عطلت مطار صنعاء من خلال تدمير برج المراقبة".

ويأتي الهجوم الإسرائيلي وهو الرابع ردا على الهجمات الصاروخية للحوثيين على إسرائيل.

وهدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس باغتيال قادة الحوثيين على غرار ما حدث لقادة حماس وحزب الله.