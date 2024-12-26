مصر تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى

وكالات

أعربت مصر عن إدانتها الشديدة لاقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك، الذي جرى تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة رفضها التام لهذه الخطوة التي وصفتها بـ"الاستفزازية".

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الخميس، حذرت مصر من خطورة هذه التصرفات المتطرفة التي تمثل انتهاكًا صارخًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، معتبرة هذه الممارسات استهانة بمشاعر المسلمين حول العالم وتصعيدًا غير مبرر يهدد الاستقرار الإقليمي.

وشدد البيان على ضرورة احترام إسرائيل لالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال، مشيرًا إلى أن المسجد الأقصى هو مكان عبادة خالص للمسلمين. كما طالبت مصر بوقف هذه الانتهاكات التي تقوض فرص التعايش السلمي، داعية المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لردع هذه الممارسات.

وأكدت مصر على أهمية التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، بما يحقق حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني ويلبي تطلعاته المشروعة.