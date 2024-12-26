البث العبرية: الهجوم على اليمن لم يوافق عليه مجلس الوزراء

وكالات

قالت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر، إن الهجوم الإسرائيلي على اليمن لم تتم الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء الإسرائيلي، ولكن الموافقة عليه تمت من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس.

كانت صحيفة "معاريف" العبرية قالت نقلا عن مصادر، اليوم الخميس، إن الهجمات الإسرائيلية في اليمن لا تزال مستمرة.

وأشار مصدر عسكري إسرائيلي إلى أن الهجوم ألحق بمطار صنعاء الدولي أضرارا كبيرة، كما هاجم سلاح الجو الإسرائيلي ميناء الحديدة بقوة، لافتا كذلك إلى أنه استهدف مقاتلات كانت في مطار صنعاء.

ونقلت القناة 13 العبرية نقلا عن مصدر إسرائيلي، قوله إنه إذا لم تفهم جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن بالقوة فإنها ستفهم بمزيد من القوة.

وأشار المصدر الإسرائيلي، إلى أن على الحوثيين أن يستخلصوا العبر مما جرى في غزة ولبنان، مؤكدا أن الهجوم في اليمن لن يكون الأخير.