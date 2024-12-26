بعد الهجوم على اليمن.. جيش الاحتلال يرفع مستوى التأهب تحسبا لرد من الحوثيين

وكالات

قالت القناة 12 العبرية نقلا عن مصدر إسرائيلي، اليوم الخميس، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي رفع مستوى التأهب تحسبا لرد محتمل من جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية نقلا عن مصادر، أن الهجمات الإسرائيلية في اليمن لا تزال مستمرة.

وأشار مصدر عسكري إسرائيلي إلى أن الهجوم ألحق بمطار صنعاء الدولي أضرارا كبيرة، كما هاجم سلاح الجو الإسرائيلي ميناء الحديدة بقوة، لافتا كذلك إلى أنه استهدف مقاتلات كانت في مطار صنعاء.

ونقلت القناة 13 العبرية نقلا عن مصدر إسرائيلي، قوله إنه إذا لم تفهم جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن بالقوة فإنها ستفهم بمزيد من القوة.

وأشار المصدر الإسرائيلي، إلى أن على الحوثيين أن يستخلصوا العبر مما جرى في غزة ولبنان، مؤكدا أن الهجوم في اليمن لن يكون الأخير.

وفي سياق متصل، قال موقع "والا" العبري نقلا عن مصادر، اليوم الخميس، إن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تنوي زيادة وتيرة الهجمات على جماعة أنصار الله "الحوثيين".

وكشفت المصادر الإسرائيلية أن عشرات الطائرات الإسرائيلية شاركت في الهجوم على اليمن، مشيرة إلى أن الهجوم جاء في أعقاب توصية من رئيس الأركان هارتسي هاليفي، لافتة إلى أن هاليفي أوعز بتطوير القدرة على التحذير من الصواريخ والمسيرات خشية هجوم يمني على إسرائيل.

وأكد مصدر أمني إسرائيلي أن بناء بنك أهداف في اليمن سيتحسن بدعم حلفاء إسرائيل، موضحا أن الحوثيين يقاومون إسرائيل دون علاقة بمحور الشر الإيراني.

ولفت المصدر الأمني، إلى أن أبرز العقبات في مهاجمة الحوثيين تكمن في صعوبة جمع المعلومات بشأنهم.

وأوضحت هيئة البث العبرية، أن إسرائيل هاجمت وحدها للمرة الرابعة في اليمن وتم إبلاغ الولايات المتحدة بذلك، مشيرة إلى أن المواقع التي استهدفت في اليمن هي مطار صنعاء وميناء الحديدة ومنشآت الطاقة والنفط.