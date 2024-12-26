من هو الضابط الذي كان وراء اشتباكات طرطوس بسوريا؟

القاهرة- مصراوي:

أعلنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا، اليوم الخميس، القبض على اللواء محمد كنجو حسن، في قرية خربة المعزة بريف محافظة طرطوس غربي سوريا، التي شهدت اشتباكات عنيفة بين فصائل مسلحة وأنصار الرئيس السابق بشار الأسد.

اللواء المجرم النصيري "محمد كنجو حسن" من قرية خربة المعزة بريف طرطوس، الذي شغل مدير إدارة القضاء العسكري ورئيس المحكمة الميدانية المسؤول الأول عن سجن صيدنايا العسكري و صاحب عشرات ألاف أحكام الأعدام..

في قبضة رجال الأمن، بعد عملية أمنية إرتقى بها شهداء لرجال الأمن . pic.twitter.com/yTT87g5mk0 — mazen007 التطبيع_خيانة# (@mazen00711) December 25, 2024

وأمس الأربعاء، وقعت اشتباكات في مدينة طرطوس الساحلية، وذلك بعدما رفض عدد من الأهالي تفتيش منازلهم في قرية خربة المعزة في المدينة، وأحرق المسلحون سيارة تابعة للأمن مع سقوط قتلى من الطرفين، حسبما أفاد به "المرصد السوري لحقوق الإنسان".

وقال المرصد السوري، إن الاشتباكات وقعت أثناء محاولة الفصائل المسلحة القبض على مسؤول سابق في حكومة الأسد، تذكر أنه أصدر أوامر إعدام وأحكام تعسفية بحق آلاف السجناء السوريين.

رئيس القضاء العسكري

محمد كنجو حسن



في رقبته أكثر من ٥٠ الف ضحية حكم عليهم بالإعدام ..



الإن تم القبض عليه ..#سوريا pic.twitter.com/C4dCrLD92c — د. عبدالرحمن النصار (@alnassar_kuw) December 26, 2024

وأشار إلى أن هذا المسؤول هو الضابط الأسبق محمد كنجو حسن، الذي كان يشغل منصب مدير إدارة القضاء العسكري ورئيس المحكمة الميدانية في النظام السابق.

وأوضح المرصد السوري أن كنجو حسن، كان أحد المسؤولين عن جرائم سجن "صيدنايا" في دمشق، الذي ارتُكب فيه أسوأ الجرائم ضد السجناء السوريين.

ويقيم كنجو حسن في قرية خربة المعزة بريف طرطوس، وخلال البحث عنه اعترضت الفصائل المسلحة شقيقه، وطردوا دورية قوى الأمن العام من القرية وأحرقوا سيارة تابعة للأمن.

ومن جانبه، أعلن وزير الداخلية في الحكومة الانتقالية محمد عبدالرحمن، تعرض عناصر من قوات الأمن لكمين في طرطوس،أمس الأربعاء، ما أسفر عن مقتل 14 فرد أمن.

وفي سياق متصل، تشهد مناطق في محافظات طرطوس واللاذقية وحمص ودمشق، مظاهرات جرى خلالها تبادل لإطلاق النار، بين قوات الأمن والمتظاهرين.

وبدورها، أعلنت إدارة العمليات العسكرية، أمس، في بيان رسمي لها، فرض حظر تجوال في محافظتي حمص واللاذقية، وذلك بعدما شهدت المحافظتين مظاهرات واشتباكات بين مسلحين وقوات الأمن احتجاجًا على استهداف أفراد من الطائفة العلوية.

وحدد البيان ساعات حظر التجوال، في حمص من الساعة 6 مساءً وحتى الساعة 8 صباحًا، أما اللاذقية فمن الساعة 8 مساءً حتى الساعة 8 صباحًا.