إعلام عبري: عشرات الطائرات الإسرائيلية شاركت في الهجوم على اليمن

وكالات

قال موقع "والا" العبري نقلا عن مصادر، اليوم الخميس، إن عشرات الطائرات الإسرائيلية شاركت في الهجوم على اليمن، مشيرا إلى أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تنوي زيادة وتيرة الهجمات على جماعة أنصار الله "الحوثيين".

وأكد مصدر أمني إسرائيلي أن بناء بنك أهداف في اليمن سيتحسن بدعم حلفاء إسرائيل، موضحا أن الحوثيين يقاومون إسرائيل دون علاقة بمحور الشر الإيراني.

وأشارت المصادر، إلى أن الهجوم الإسرائيلي على اليمن جاء في أعقاب توصية من رئيس الأركان هارتسي هاليفي، لافتة إلى أن هاليفي أوعز بتطوير القدرة على التحذير من الصواريخ والمسيرات خشية هجوم يمني على إسرائيل.

وأوضحت هيئة البث العبرية، أن إسرائيل هاجمت وحدها للمرة الرابعة في اليمن وتم إبلاغ الولايات المتحدة بذلك، مشيرة إلى أن المواقع التي استهدفت في اليمن هي مطار صنعاء وميناء الحديدة ومنشآت الطاقة والنفط.