الصين تدين مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى تايوان

بكين- (أ ش أ)

أدان المتحدث باسم الجيش الصيني، تشانغ شياو قانغ، اليوم الخميس، مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى جزيرة تايوان التي تعد جزءا من الصين الواحدة ، وتعهد بسحق أي مخططات انفصالية ساعية لما يسمى "استقلال تايوان" وأي تدخل أجنبي.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"عن تشانغ قوله: "نحث الجانب الأمريكي على الالتزام بمبدأ صين واحدة والبيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة، والوفاء بجدية بتعهده بعدم دعم ما يسمى 'استقلال تايوان'، والتوقف فورا عن تسليح تايوان، ووقف التحركات الخطيرة التي تقوض السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان".

وأضاف أن السعي وراء الاستقلال المزعوم عبر استجداء الدعم الأمريكي، محكوم عليه بالفشل، وأن اللجوء إلى القوة لمقاومة إعادة التوحيد لن يؤدي إلى أي نتيجة.

وأكد تشانغ قائلا: "العديد من قطع الأسلحة الأمريكية لن تكون 'القشة السحرية' التي تنقذ غريقا؛ فهي ليست سوى أهداف سهلة في ساحة المعركة".

وأضاف: "سيعمل جيش التحرير الشعبي الصيني بشكل شامل على تحسين جاهزيته القتالية، وتعزيز قدرته على القتال وتحقيق النصر، وسيسحق بحزم أي مخططات انفصالية ساعية لما يسمى 'استقلال تايوان' وأي تدخل أجنبي".





















