تزامنًا مع كلمة الحوثي.. غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مطار صنعاء الدولي

القاهرة- مصراوي

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، سلسلة من الغارات الجوية العنيفة على شمال العاصمة اليمنية صنعاء.

واستهدفت الغارات مطار صنعاء الدولي وقاعدة الديلمي الجوية، فقد شن الاحتلال نحو 8 غارات خلال أقل من دقيقة، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

وتزامنت هذه الهجمات مع كلمة لزعيم جماعة أنصار الله "الحوثيون"، عبدالملك الحوثي. وأفاد سكان بسماع دوي انفجارات عنيفة.

غارات إسرائيلية على مطار صنعاء الدولي



استهدفت برج المراقبة و عدد من الطائرات المدنية pic.twitter.com/EfeqemVBXe — Hanzala (@Hanzpal2) December 26, 2024

من جانبها، أكدت وسائل الإعلام التابعة للحوثيين أن القصف نُفذ بواسطة طائرات إسرائيلية، وقد استهدفت بشكل خاص برج مطار صنعاء الدولي. وتواصل الطائرات الحربية شن الغارات على المواقع العسكرية في المدينة.

ومن جانبها نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري قوله: الهجمات في اليمن استهدفت مطار صنعاء وميناء الحديدة ومنشآت نفطية.