عبد الملك الحوثي: الاحتلال يحتقر كل شعوب المنطقة

القاهرة- مصراوي

قال عبدالملك الحوثي زعيم جماعة أنصار الله في اليمن، "إن العدو الإسرائيلي يريد تجريد شعوب أمتنا من كل شيء وعلى كل السوريين أن يتخذوا إسرائيل عدوا".

وأضاف الحوثي خلال كلمة متلفزة له اليوم الخميس، "العدو الإسرائيلي يركز على التحكم في المسطحات المائية والسدود ومنابع المياه والأنهار".

وأكد أن الاحتلال يتمدد باتجاه ريف درعا وبمحاذاة ريف دمشق الجنوبي، كما أنه اعتدى بالضرب على سكان القرى التي وصل إليها في سوريا

وأشار إلى أن الاحتلال يستمر في اقتحام منازل القرى التي وصل إليها في سوريا بهدف تجريد المواطنين من أي سلاح.

وشدد على أن إسرائيل تحتقر شعوب المنطقة ومن أكبر هواياته هي ممارسة الإذلال بكل أشكاله.

وأوضح أن الولايات المتحدة، استقدمت المزيد من التعزيزات العسكرية للتمدد والانتشار في الشمال السوري حيث الثروة النفطية.