صحة غزة: ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 45399 شهيدًا

غزة- (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 45 ألفا و399 شهيدًا، إلى جانب 107 آلاف و940 إصابة، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم: "ارتكب الاحتلال الإسرائيلي 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، ووصل منها للمستشفيات 38 شهيدا و137 مصابا خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأضافت أنه في "اليوم الـ 447 للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".