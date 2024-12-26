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القيادة العامة السورية: تعيين أنس خطاب رئيسًا لجهاز الاستخبارات العامة

03:15 م الخميس 26 ديسمبر 2024

سوريا

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وكالات

أعلنت القيادة العامة للإدارة الجديدة في سوريا، الخميس، تعيين أنس خطاب رئيسًا جديدًا لجهاز الاستخبارات العامة في البلاد.

يُعرف خطاب باسم أبو أحمد حدود من مدينة جيرود في ريف دمشق، وهو الأمير الأمني العام في إدلب وهيئة تحرير الشام، حسب وسائل إعلام محلية.

وتولى خطاب مهمة الإشراف على جهاز الأمن العام الذي انتشر في معظم المحافظات التي سيطرت عليها الهيئة.

وبدأ يتولى مهمات تثبيت الأمن وجمع المعلومات، وبناء شبكات استعلام (تجسس) عن أبناء كل منطقة.

وتم إدراج اسم أنس حسن خطاب في قائمة الإرهاب في سبتمبر 2014، لارتباطه بتنظيم القاعدة.

وأصبح، الأمير الإداري لجبهة النصرة لأهل الشام في مطلع عام 2014. وفق تقرير لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي.

وفي نهاية عام 2013، كان أحد قادة جبهة النصرة والأمير الإداري العام لهذه الجماعة، فضلًا عن أنه أصبح خطاب أيضا عضوا في مجلس الشورى التابع لجبهة النصرة.

وكان خطاب يجري اتصالات بشكل دوري مع قيادة تنظيم القاعدة في العراق، لتلقي المساعدات المالية والمادية، وساعد على تيسير التمويل والأسلحة لجبهة النصرة، بحسب تقرير مجلس الأمن.



سوريا جهاز الاستخبارات العامة القيادة العامة السورية
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