وفد عراقي يجتمع مع الإدارة السورية الجديدة في دمشق

بغداد- (د ب أ)

كشف باسم العوادي المتحدث باسم الحكومة العراقيَّة، اليوم الخميس، أن وفداً عراقياً برئاسة رئيس جهاز المخابرات حميد الشطري اجتمع مع الإدارة السورية الجديدة في دمشق.

وقال العوادي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وفداً عراقياً برئاسة رئيس جهاز المخابرات حميد الشطري التقى الإدارة السورية الجديدة لبحث التطورات على الساحة السورية".

وأشار إلى أنه تم بحث "متطلبات الأمن والاستقرار في الحدود المشتركة بين البلدين".

وكان العراق اتخذ سلسلة إجراءات أَمنية مشدد على طول الشريط الحدودي مع سوريا بطول 620 كيلو مترا بعد الاطاحة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد ونشر آلافا من قوات الجيش والشرطة وحرس الحدود ، وأقام جدارا اسمنتيا وحفر خندقا ونصب أسلاكا شائكة وكاميرات حرارية لمراقبة الحدود فضلا عن تحليق شبه متواصل للطيران العراقي.





