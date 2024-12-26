القبض على المسؤول عن المحاكم الميدانية في سجن صيدنايا بسوريا (صور)
وكالات
أعلنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا القبض على اللواء محمد كنجو حسن، في خربة المعزة بريف محافظة طرطوس والذي تعتبره "المسؤول عن المحاكم الميدانية في سجن صيدنايا العسكري".
اللواء المجرم النصيري "محمد كنجو حسن" من قرية خربة المعزة بريف طرطوس، الذي شغل مدير إدارة القضاء العسكري ورئيس المحكمة الميدانية المسؤول الأول عن سجن صيدنايا العسكري و صاحب عشرات ألاف أحكام الأعدام..— mazen007 التطبيع_خيانة# (@mazen00711) December 25, 2024
في قبضة رجال الأمن، بعد عملية أمنية إرتقى بها شهداء لرجال الأمن . pic.twitter.com/yTT87g5mk0
وكنجو حسن، هو أحد المسؤولين عن جرائم سجن صيدنايا سيئ السمعة في العاصمة السورية دمشق.
رئيس القضاء العسكري— د. عبدالرحمن النصار (@alnassar_kuw) December 26, 2024
محمد كنجو حسن
في رقبته أكثر من ٥٠ الف ضحية حكم عليهم بالإعدام ..
الإن تم القبض عليه ..#سوريا pic.twitter.com/C4dCrLD92c
كما أنه واحد من المجرمين الذين أطلقوا حكم الإعدام والأحكام التعسفية بحق آلاف السجناء، حسب ما أورده المرصد السوري لحقوق الإنسان.
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