القبض على المسؤول عن المحاكم الميدانية في سجن صيدنايا بسوريا (صور)

وكالات

أعلنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا القبض على اللواء محمد كنجو حسن، في خربة المعزة بريف محافظة طرطوس والذي تعتبره "المسؤول عن المحاكم الميدانية في سجن صيدنايا العسكري".

اللواء المجرم النصيري "محمد كنجو حسن" من قرية خربة المعزة بريف طرطوس، الذي شغل مدير إدارة القضاء العسكري ورئيس المحكمة الميدانية المسؤول الأول عن سجن صيدنايا العسكري و صاحب عشرات ألاف أحكام الأعدام..

في قبضة رجال الأمن، بعد عملية أمنية إرتقى بها شهداء لرجال الأمن . pic.twitter.com/yTT87g5mk0 — mazen007 التطبيع_خيانة# (@mazen00711) December 25, 2024

وكنجو حسن، هو أحد المسؤولين عن جرائم سجن صيدنايا سيئ السمعة في العاصمة السورية دمشق.

رئيس القضاء العسكري

محمد كنجو حسن



في رقبته أكثر من ٥٠ الف ضحية حكم عليهم بالإعدام ..



الإن تم القبض عليه ..#سوريا pic.twitter.com/C4dCrLD92c — د. عبدالرحمن النصار (@alnassar_kuw) December 26, 2024

كما أنه واحد من المجرمين الذين أطلقوا حكم الإعدام والأحكام التعسفية بحق آلاف السجناء، حسب ما أورده المرصد السوري لحقوق الإنسان.