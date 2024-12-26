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القبض على المسؤول عن المحاكم الميدانية في سجن صيدنايا بسوريا (صور)

02:56 م الخميس 26 ديسمبر 2024

اللواء محمد كنجو حسن

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وكالات

أعلنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا القبض على اللواء محمد كنجو حسن، في خربة المعزة بريف محافظة طرطوس والذي تعتبره "المسؤول عن المحاكم الميدانية في سجن صيدنايا العسكري".

وكنجو حسن، هو أحد المسؤولين عن جرائم سجن صيدنايا سيئ السمعة في العاصمة السورية دمشق.

كما أنه واحد من المجرمين الذين أطلقوا حكم الإعدام والأحكام التعسفية بحق آلاف السجناء، حسب ما أورده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

محمد كنجو حسن طرطوس سوريا سجن صيدنايا
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