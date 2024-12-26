لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

توقف حركة الملاحة البحرية في مضيق البوسفور بتركيا

02:43 م الخميس 26 ديسمبر 2024

أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أعلنت وزارة النقل التركية توقف حركة الملاحة في مضيق البوسفور، اليوم الخميس، بعد تعطل محرك ناقلة نفط أثناء عبورها.

وقالت شركة تريبيكا للشحن إن ناقلة النفط ترفع علم بنما وكانت متجهة إلى روسيا، مضيفة أنه تم إرسال سفينة مساعدة إلى مكان الحادث.

يشار إلى أن مضيق البوسفور يربط بين البحر الأسود وبحر مرمرة، ويعتبر مع مضيق الدردنيل الحدود الجنوبية بين قارة آسيا وأوروبا، ويبلغ طوله 30 كم، ويتراوح عرضه بين 550 متر و3000 متر.

وزارة النقل التركية حركة الملاحة البحرية تركيا مضيق البوسفور
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

أسباب تخارج الشركات وروشتة إنقاذ.. أبرز تصريحات رجال المال والأعمال في اجتماع رئيس الوزراء
اصطدام طائرة خاصة وسيارة نقل بمهبط مطار القاهرة .. وإصابة 3
القيمة والرابط.. خطوات حصول موظفي الدولة على قرض بدون فوائد