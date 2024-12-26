توقف حركة الملاحة البحرية في مضيق البوسفور بتركيا

وكالات

أعلنت وزارة النقل التركية توقف حركة الملاحة في مضيق البوسفور، اليوم الخميس، بعد تعطل محرك ناقلة نفط أثناء عبورها.

وقالت شركة تريبيكا للشحن إن ناقلة النفط ترفع علم بنما وكانت متجهة إلى روسيا، مضيفة أنه تم إرسال سفينة مساعدة إلى مكان الحادث.

يشار إلى أن مضيق البوسفور يربط بين البحر الأسود وبحر مرمرة، ويعتبر مع مضيق الدردنيل الحدود الجنوبية بين قارة آسيا وأوروبا، ويبلغ طوله 30 كم، ويتراوح عرضه بين 550 متر و3000 متر.