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الرئاسة الفلسطينية تحذر من المساس بالوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى

02:37 م الخميس 26 ديسمبر 2024

نبيل أبو ردينة

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رام الله- (د ب أ)

حذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة من خطورة المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، وآخرها اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي "المتطرف" إيتمار بن غفير، صباح اليوم الخميس، للمسجد الأقصى المبارك.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا) عن أبو ردينة قوله: إن "مثل هذه الممارسات العدوانية بحق المسجد الأقصى المبارك مدانة ومرفوضة، وتشكل خرقا واضحا للوضع التاريخي والقانوني القائم، وللقانون الدولي الذي يؤكد حرمة الأماكن الدينية وعدم المساس بها، وهي محاولة إسرائيلية فاشلة لفرض سياسة الأمر الواقع، مترافقة مع استمرار حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، التي ذهب ضحيتها اليوم، خمسة صحفيين، بالإضافة إلى استمرار عمليات الاقتحام والقتل في الضفة الغربية".

وأضاف: "نطالب الإدارة الأمريكية بالعمل الفوري على وقف هذه الاعتداءات الإسرائيلية المرفوضة فوراً، وتجنيب المنطقة المزيد من دوامة العنف وعدم الاستقرار، وإجبار الاحتلال على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وعدم المساس بالوضع التاريخي للمقدسات".

نبيل أبو ردينة رام الله فلسطين المسجد الأقصى
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