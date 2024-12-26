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لافروف: روسيا تتفهم مخاوف تركيا بشأن الأمن على الحدود مع سوريا

02:08 م الخميس 26 ديسمبر 2024

سيرجي لافروف

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موسكو- (د ب أ)

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، في مقابلة مع وسائل إعلام روسية وأجنبية، اليوم الخميس، إن روسيا تتفهم المخاوف المشروعة لتركيا بشأن الأمن على الحدود مع سوريا.

وأضاف لافروف "نحن نتفهم المخاوف المشروعة للقيادة التركية والشعب التركي بشأن الأمن على الحدود مع سوريا، حيث كانت هناك بالفعل حوادث متكررة تتعلق بهياكل إرهابية كانت تثير أعمال شغب هناك"، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأكد لافروف أن المصالح الأمنية المشروعة لتركيا "يجب ضمانها، ولكن بطريقة تحافظ فيها سوريا على سيادتها وسلامة أراضيها ووحدتها".

وقال لافروف إن "القيادة التركية تدعم ذلك علنا."

واختتم وزير الخارجية الروسي بالقول "ونحن ندعم ذلك".

سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي موسكو روسيا سوريا
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