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بعد اشتباكات طرطوس.. إطلاق عملية لملاحقة أنصار الأسد في سوريا

02:07 م الخميس 26 ديسمبر 2024

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وكالات

أطلقت إدارة العمليات العسكرية التابعة للإدارة الجديدة في سوريا، الخميس، عملية لضبط الأمن وملاحقة من وصفتهم بـ"ميليشيات الأسد"، في محافظة طرطوس غربي البلاد.

وأطلقت إدارة العمليات العسكرية تلك العملية بالتعاون مع وزارة الداخلية، بهدف "ضبط الأمن والاستقرار والسلم الأهلي وملاحقة فلول الأسد في الأحراش والتلال بريف المحافظة".

وأعلنت الإدارة "تحييد عدد من بقايا نظام الأسد في أحراش وتلال ريف طرطوس، بينما تستمر مطاردة آخرين".

وكانت اشتباكات قد اندلعت في طرطوس، الأربعاء بين فصائل مسلحة وأنصار الرئيس السابق بشار الأسد.

اشتباكات طرطوس سوريا ميليشيات الأسد بشار الأسد
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