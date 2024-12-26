الحكومة بغزة تدين استهداف جيش الاحتلال للصحفيين الفلسطينيين

وكالات

أدان إسماعيل الثوابتة رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة استهداف الجيش الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين أثناء تأدية عملهم.

وقال الثوابتة: "إن الجيش الإسرائيلي يتعمد قتل الصحفيين من أجل طمس الحقيقة وإخفاء الجرائم التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني".

وبحسب رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، فإن عدد الصحفيين الذين استشهدوا في الحرب الإسرائيلية ارتفع إلى 201.

وأكدت مصادر فلسطينية استشهاد 5 صحفيين في قصف إسرائيلي استهدفهم في مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال سيارة بث تتبع لفضائية القدس اليوم بينما كان يتواجد فيها خمسة صحفيين مما أدى إلى استشهادهم.

وقال شهود عيان إن النيران اشتعلت بسيارة البث مما أدى إلى تفحم جثث الضحايا.





