التعاون الخليجي: نتطلع لنجاح الوساطة المصرية والقطرية لوقف إطلاق النار بغزة

وكالات

أكد بيان لمجلس التعاون الخليجي موقفه الثابت والدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني، مبديا تطلعه لنجاح جهود الوساطة المصرية والقطرية، للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأفاد بيان الاجتماع الاستثنائي الـ(46) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الخميس، بأنه يجب احترام كافة الجهود الرامية لعملية سياسية شاملة في سوريا.

وأعرب عن إدانته للهجمات الإسرائيلية المتكررة على سوريا، ورفضه احتلال قوات الاحتلال المنطقة العازلة على الحدود.

وأكد البيان، أن هضبة الجولان أرض عربية سورية، داعيًا إلى رفع العقوبات المفروضة على دمشق، مشددًا على دعم سيادة لبنان وأمنه واستقرار أراضيه.

ولفت إلى أهمية دور الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في استقرار البلاد، مؤكدًا ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار في لبنان مدينًا الهجمات الإسرائيلية.

كما أكد المجلس الوقوف الثابت والدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، معربًا عن التطلع لنجاح جهود الوساطة القطرية المصرية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.