لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

التعاون الخليجي: نتطلع لنجاح الوساطة المصرية والقطرية لوقف إطلاق النار بغزة

01:45 م الخميس 26 ديسمبر 2024

قطاع غزة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أكد بيان لمجلس التعاون الخليجي موقفه الثابت والدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني، مبديا تطلعه لنجاح جهود الوساطة المصرية والقطرية، للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأفاد بيان الاجتماع الاستثنائي الـ(46) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الخميس، بأنه يجب احترام كافة الجهود الرامية لعملية سياسية شاملة في سوريا.

وأعرب عن إدانته للهجمات الإسرائيلية المتكررة على سوريا، ورفضه احتلال قوات الاحتلال المنطقة العازلة على الحدود.

وأكد البيان، أن هضبة الجولان أرض عربية سورية، داعيًا إلى رفع العقوبات المفروضة على دمشق، مشددًا على دعم سيادة لبنان وأمنه واستقرار أراضيه.

ولفت إلى أهمية دور الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في استقرار البلاد، مؤكدًا ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار في لبنان مدينًا الهجمات الإسرائيلية.

كما أكد المجلس الوقوف الثابت والدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، معربًا عن التطلع لنجاح جهود الوساطة القطرية المصرية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

قطاع غزة وقف إطلاق النار غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

أسباب تخارج الشركات وروشتة إنقاذ.. أبرز تصريحات رجال المال والأعمال في اجتماع رئيس الوزراء
اصطدام طائرة خاصة وسيارة نقل بمهبط مطار القاهرة .. وإصابة 3
القيمة والرابط.. خطوات حصول موظفي الدولة على قرض بدون فوائد