كييف تعلن إسقاط 20 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

كييف- (د ب أ)

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، في بيان عبر تطبيق تليجرام، اليوم الخميس، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 20 من أصل 31 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية الليلة الماضية.

وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 31 طائرة مسيرة من طراز شاهد وأخرى من طرازات مجهولة الهوية، تم إطلاقها من منطقتي أوريل وميليروفو، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الصواريخ المضادة للطائرات ووحدات الحرب الإلكترونية وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وقال البيان إنه "بحلول الساعة 08:30 اليوم الخميس، أسقطت الدفاعات الجوية الأوكرانية 20 طائرة مسيرة من طراز شاهد وأخرى من طرازات مجهولة الهوية في مناطق خاركيف، وكييف، وتشيرنيهيف، ودنيبروبتروفسك."

وأشارت القوات الجوية الأوكرانية في البيان إلى أن 11 طائرة مسيرة انحرفت عن مسارها، نتيجة للتدابير المضادة الفعالة (الحرب الإلكترونية)، ولم تسفر عن وقوع أي إصابات أو أضرار على الأرض.