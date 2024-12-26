وزير العدل السوري يدين اغتيال 3 قضاة من المحكمة العقارية في محافظة حماة

وكالات

أدان وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال السورية القاضي شادي محمد الويسي ليل الأربعاء، اغتيال 3 قضاة من المحكمة العقارية في محافظة حماة.

وقال الوزير شادي محمد الويسي: "ندين بأشد العبارات اغتيال ثلاثة قضاة من المحكمة العقارية في محافظة حماة".

وتابع وزير العدل السوري، "نعمل بالتعاون مع وزارة الداخلية على القبض على الجناة في أسرع وقت لينالوا جزاءهم العادل".

يشار إلى أن 3 قضاة مدنيين قتلوا الثلاثاء بعد إطلاق مسلحين مجهولين النار على سيارة كانت تقلهم عند مفرق بلدة ربيعة بريف حماة الغربي.





