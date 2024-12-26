خفر السواحل الفرنسي ينقذ 107 مهاجرين خلال محاولتهم عبور القنال الإنجليزي

باريس- (د ب أ)

أعلن خفر السواحل الفرنسي، اليوم الخميس، إنقاذ 107 مهاجرين واجهوا صعوبات خلال عبورهم المميت للقنال الإنجليزي أمس الأربعاء.

وذكر بيان صادر عن إدارة إقليم القناة وبحر الشمال، اليوم الخميس، أنه تم إنقاذ الأشخاص من ثلاثة قوارب مختلفة حيث جرى نقلهم إلى مينائي دونكيرك وبولون سور مير.

وغالبا ما يعبر المهاجرون القنال الإنجليزي في قوارب مطاطية صغيرة في محاولة للعثور على العمل والأمان في بريطانيا.

ومع ذلك، يفقد العديد من الأشخاص حياتهم في البحر هنا، نظرا لخطورة عملية العبور، ويرجع ذلك جزئيا إلى استخدام المضيق من قبل العديد من السفن الكبيرة.