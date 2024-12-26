حزب المعارضة الرئيسي في كوريا الجنوبية يقدم مقترحا لعزل الرئيس المؤقت

سول- (أ ب)

قدم حزب المعارضة الرئيسي في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، مقترحا لعزل الرئيس المؤقت، هان داك سو، بسبب رفضه تعيين ثلاثة قضاة لشغل مناصب شاغرة في المحكمة الدستورية قبل مراجعة المحكمة لتهم التمرد ضد الرئيس يون سوك يول، الذي تم البدء في إجراءات عزله بسبب إصداره مرسوم الأحكام العرفية لفترة وجيزة في الثالث من ديسمبر الجاري.

وتوقفت تعيينات قضاة المحكمة وسط تصاعد النزاع بين المعارضة الليبرالية وحزب يون المحافظ، وقد يؤدي احتمال عزل رئيس الوزراء، هان داك سو، إلى تعميق الشلل السياسي الذي أوقف الدبلوماسية رفيعة المستوى وهز الأسواق المالية.

كما وافقت الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة على اقتراحات بتعيين ثلاثة قضاة في المحكمة الدستورية في الوقت الذي تستعد فيه المحكمة لبدء المداولات بشأن ما إذا كانت ستعزل يون أو تعيده إلى منصبه.

وجاء التصويت بعد وقت قصير من تأكيد هان، في بيان بثه التليفزيون، أنه لن يعين القضاة دون موافقة الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة.

ودعا رئيس الجمعية الوطنية، وو وون شيك، هان إلى تعيين القضاة بسرعة، قائلا إن دعواته للحصول على موافقة الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة ترقى أساسا إلى الرفض و"تنتهك حق الجمعية الوطنية في تعيين قضاة المحكمة الدستورية".

وقال حزب قوة الشعب الذي ينتمي إليه يون، والذي قاطع معظم أعضائه تصويت الجمعية الوطنية، إن هان لا ينبغي أن يمارس السلطة الرئاسية لتعيين القضاة المقترحين بينما لم يتم عزل يون رسميا من منصبه بعد.