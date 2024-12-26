أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 780860 جنديا منذ بداية الحرب

كييف- (د ب أ)

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في فبراير 2022، إلى نحو 780 ألفا و860 جنديا، بينهم 1540 لقوا حتفهم، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الخميس.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 9630 دبابة، منها دباباتان أمس الأربعاء، و19933 مركبة قتالية مدرعة، و21357 نظام مدفعية، و1256 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1031 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 369 طائرة حربية، و329 مروحية، و20971 طائرة مسيرة، و3003 صواريخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و32180 من المركبات وخزانات الوقود، و3667 من وحدات المعدات الخاصة.