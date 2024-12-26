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الدفاعات الجوية الروسية تسقط 5 مُسيرات أوكرانية خلال الليل

09:51 ص الخميس 26 ديسمبر 2024

مسيرات أوكرانية

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موسكو- (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، دمرت خلال الليلة الماضية، 5 طائرات مُسيرة أوكرانية، فوق الأراضي الروسية.

وقال البيان "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولات نظام كييف تنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 5 طائرات مسيرة، منها 3 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة فولجوجراد، وواحدة فوق أراضي مقاطعة فورونيج، وواحدة فوق أراضي مقاطعة بيلجورود".


مُسيرات أوكرانية موسكو الدفاعات الجوية الروسية
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