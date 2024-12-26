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الأمن الروسي: إحباط سلسلة محاولات لاغتيال عسكريين روس رفيعي المستوى

08:22 ص الخميس 26 ديسمبر 2024

جهاز الأمن الفيدرالي الروسي

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وكالات

أعلنت هيئة الأمن الفدرالية الروسية عن إحباط سلسلة من محاولات الاغتيال ضد عسكريين روس رفيعي المستوى مشاركين في العملية الخاصة وأفراد أسرهم، خططت لها الأجهزة الخاصة الأوكرانية.

وقال الأمن الروسي في بيان له اليوم الخميس إنه تم التخطيط لتفجير أحد كبار مسؤولي الدفاع الروسية في سيارة باستخدام قنبلة مموهة ببنك طاقة.

وأوضح أن مواطنا روسيا جندته كييف لتنفيذ الهجوم الإرهابي، وصل إلى موسكو قادما من أوكرانيا عبر مولدوفا وجورجيا تحت ستار شخص مبعد، قبل أن يتم اعتقاله، وفقا لروسيا اليوم.

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