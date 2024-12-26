حديثي الولادة.. وفاة 3 أطفال في غزة بسبب البرد وعدم توافر وسائل تدفئة

وكالات

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، وفاة 3 أطفال حديثي الولادة في قطاع غزة، خلال الساعات الـ48 الماضية، نتيجة البرد في خيام النازحين وعدم تمكن أهاليهم من إيجاد وسائل تدفئة.

وتوفيت اليوم الخميس، الرضيعة "سيلا محمود الفصيح"، بعدما تجمدت من برد الخيام في مواصي خان يونس، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.

وقالت والدة الطفلة: "ماتت سيلا من البرد، كنت أقوم بتدفئتها وأحتضانها، لكن لم نملك ملابس إضافية لتدفئة هذه الفتاة"، إذ أظهر فيديو أن وجه الطفلة تحول إلى اللون الأزرق.

وخلال الـ48 ساعة الماضية، أكد الدكتور أحمد الفرا، رئيس قسم طب الأطفال والتوليد في مستشفى ناصر في خان يونس، وفاة "سيلا وطفلين" آخرين على الأقل، أحدهما يبلغ من العمر 3 أيام والآخر شهرا واحدا، بسبب انخفاض درجات الحرارة وعدم القدرة على الوصول إلى مأوى دافئ.

وتعرضت منطقة المواصي الساحلية غرب رفح، والتي صنفتها إسرائيل سابقا على أنها "منطقة إنسانية"، مرارا وتكرارا لهجمات إسرائيلية.

ونزح آلاف الفلسطينيين إلى هناك بحثا عن مأوى، وهم يعيشون منذ أشهر في خيام مصنوعة من القماش والنايلون.