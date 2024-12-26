ارتفاع عدد شهداء الصحفيين لـ201 صحفيا وصحفية منذ بدء الحرب على غزة

وكالات

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الخميس، ارتفاع عدد شهداء الصحفيين إلى 201 شهيدا، بعد استشهاد 5 من صحفيي قناة "القدس اليوم" الفضائية بقصف إسرائيلي استهدف مركبتهم في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في بيان صحفي اليوم الخميس: ارتفع عدد الشهداء الصحفيين إلى 201 صحفيا وصحفية منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، بعد الإعلان عن استشهاد كوكبة من الصحفيين العاملين في قناة "القدس اليوم" الفضائية وهم:

- فيصل أبو القمصان، يعمل مراسلا صحفيا في القناة.

- أيمن الجدي، يعمل مصورا صحفيا في القناة.

- إبراهيم الشيخ علي، يعمل صحفيا في القناة.

- محمد اللدعة، يعمل صحفيا في القناة.

- فادي حسونة، يعمل صحفيا في القناة.

وأضاف البيان، أن الجيش الإسرائيلي قصف سيارة البث الخارجي التابعة للقناة واغتال الصحفيين الخمسة أثناء تأدية عملهم الصحفي في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة فجر اليوم الخميس، وفقا لروسيا اليوم.

وأدان المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات "استهداف وقتل واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين".

ودعا "الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في القطاع".

وحمل المكتب الإعلامي الحكومي إسرائيل والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة بريطانيا، وألمانيا، وفرنسا، المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجريمة النكراء الوحشية.

وطالب المكتب الإعلامي الحكومي، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم إلى "إدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة".

وطالبهم أيضا بممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لـ"وقف جريمة الإبادة الجماعية، ولحماية الصحفيين والإعلاميين في فلسطين عامة، وفي قطاع غزة خاصة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم".