هل يعتزم نتنياهو السفر إلى واشنطن لحضور حفل تنصيب ترامب؟

وكالات

يعتزم رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، التوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لحضور حفل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب في 20 يناير، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.

وقال مصدر، إن نتنياهو يعتزم السفر إلى واشنطن لحضور تنصيب ترامب، لكن خطة السفر "ليست نهائية" حتى الآن.

ودعا ترامب 50 شخصية لحضور حفل تنصيبه من بينهم نتنياهو، ورئيس الأرجتنين خافيير ميلي، وفيكتور أوربان رئيس وزراء هنغاريا.

وكان نتنياهو أول من هنأ ترامب على فوزه في الانتخابات في نوفمبر الماضي، وكتب في منشور عبر حساباته على مواقع التواصل حينها: "عزيزي دونالد وميلانيا ترامب، تهانينا على أعظم عودة في التاريخ".

وأضاف: "عودتكما التاريخية إلى البيت الأبيض تعطي أمريكا بداية جديدة وتجدد التزاما قويا بالتحالف العظيم بين إسرائيل وأمريكا".

ومرت العلاقة بين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن بفترات من التوتر، على خلفية سياسات حكومته والحرب الإسرائيلية في غزة.

وسبق أن قال بايدن، إنه ليس متفاجئا من اتصالات نتنياهو مع ترامب في الشهور الأخيرة.

وتحدثا نتنياهو وترامب هاتفيا بمعدل مرة كل 48 ساعة منذ فوز الأخير في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر الفائت.

يذكر أنه في الشهر الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرات اعتقال ضد نتنياهو ووزير دفاعه آنذاك يوآف جالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وفي حال سافر نتنياهو إلى الولايات المتحدة، فسوف تكون هذه أول رحلة له إلى الخارج منذ إصدار المذكرات.

وتلزم مذكرات الاعتقال جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية البالغ عددها 123 دولة اعتقال نتنياهو أو غالانت فور وصولهما ونقلهما إلى المحكمة.

ومع ذلك، يمكن لنتنياهو زيارة الولايات المتحدة بأمان، لأنها ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، على الرغم من أن مسار الرحلة يمر عادة عبر المجال الجوي للعديد من الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية.