كوريا الجنوبية تفرض عقوبات على الشمالية.. ما السبب؟

وكالات

أعلنت سيئول، أنها ستفرض عقوبات مستقلة على 15 عاملا كوريا شماليا بقطاع تكنولوجيا المعلومات، وكيان واحد، لـ"دورهم في أنشطة إلكترونية غير شرعية لتمويل تطوير الأسلحة النووية والصاروخية".

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في سيئول، إن 14 من الأفراد الـ15 بمن فيهم بارك هونج ريونج، ويون جونج سيك، وري إيل جين، يشتبه في أنهم يعملون في الخارج لـ"كسب العملات الأجنبية من خلال أنشطة إلكترونية غير قانونية مثل سرقة العملات المشفرة لتمويل تطوير الأسلحة النووية والصاروخية الكورية الشمالية الذي تحظره قرارات متعددة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة"، وفقا لروسيا اليوم.

وينتمي جميع الأفراد المشار إليهم إلى المكتب العام 313 التابع لإدارة صناعة الذخائر في الشمال المسؤولة عن البحث والتطوير وإنتاج الأسلحة بما في ذلك برنامج الصواريخ الباليستية، وفق وزارة الخارجية.

وأوضحت الوزارة، أن كوريا الجنوبية ستضيف أيضا شركة "جوسون كوم جونج" لتبادل المعلومات الاقتصادية والتكنولوجية إلى قائمة العقوبات.

وبحسب الوزارة، يشتبه في تورط الكيان بإرسال عمال كوريين شماليين في قطاع تكنولوجيا المعلومات إلى الخارج وتحويل الأموال التي حصلوا عليها إلى النظام الكوري الشمالي.

وستضم قائمة العقوبات، سين جونج هو، "المتورط في كسب العملة الصعبة" وهو أحد موظفي الشركة، ويعمل في مدينة داندونج بالصين، حسب ما أفادت الوزارة.