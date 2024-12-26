بغارة جوية.. إسرائيل تستهدف خلية للجهاد الإسلامي في النصيرات وسط غزة

وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه استهدف بغارة جوية، خلية تابعة لحركة الجهاد الإسلامي في منطقة النصيرات وسط قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: إنه خلال الليل، وبتوجيه من استخبارات الجيش، نفذ سلاح الجو ضربة دقيقة على مركبة بداخلها خلية من الجهاد الإسلامي في منطقة النصيرات، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف البيان أنه قبل الضربة، تم اتخاذ العديد من الخطوات للتخفيف من خطر إلحاق الأذى بالمدنيين، بما في ذلك استخدام الذخائر الدقيقة، والمراقبة الجوية، والاستخبارات الإضافية"، وفق تعبيره.

واستشهد 5 صحفيين فجر اليوم الخميس، بقصف إسرائيلي لمركبة بث فضائي في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن المركبة كانت مركونة أمام مستشفى العودة في مخيم النصيرات.