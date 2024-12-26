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استشهاد وإصابة 30 شخصا جراء ضربتين إسرائيليتين على قطاع غزة

03:36 ص الخميس 26 ديسمبر 2024

قصف إسرائيلي

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وكالات

قال مسعفون في ساعة مبكرة من صباح الخميس، إن 10 أشخاص على الأقل استشهدوا وأصيب 20 جراء ضربتين إسرائيليتين على غزة.

واستشهد 5 أشخاص وأصيب 20 في قصف إسرائيلي لمنزل في حي الزيتون بمدينة غزة.

وحذر المسعفون من أن عدد القتلى مرشح للارتفاع بالنظر لأن هناك العديد من الأفراد المحاصرين تحت الأنقاض، بحسب سكاي نيوز.

وفي حادث منفصل، استشهد 5 صحفيين جراء قصف إسرائيلي استهدف مركبتهم في محيط مستشفى العودة في النصيرات بوسط غزة.

وكان الصحفيون يعملون لصالح قناة القدس اليوم التلفزيونية.

ووفقا لوسائل إعلام فلسطينية ومراسلين محليين، فإن المركبة كانت تحمل شعارا يوضح أنها مركبة إعلامية، واستخدمها الصحفيون لتغطية التطورات من داخل المستشفى ومخيم النصيرات.

ولم يصدر على الفور تعليق من جانب إسرائيل بشأن الضربتين.

قصف إسرائيلي قطاع غزة فلسطين الجيش الإسرائيلي
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