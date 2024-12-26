هروب أكثر من 1500 سجينا ومقتل العشرات في اشتباكات مع الشرطة بموزمبيق

وكالات

تمكن أكثر من 1500 شخصا من الفرار من أكبر سجن في موزمبيق على خلفية الاضطرابات في البلاد، بالإضافة إلى مقتل وإصابة العشرات في الاشتباكات مع الشرطة.

وقال قائد الشرطة في موزمبيق، إن ما مجموعه 1534 سجينا فروا من سجن ذي النظام المشدد على بعد 15 كيلومترا عن العاصمة مابوتو بعد تمرد أسفر عن الفوضى والاضطرابات داخل السجن، وفقا لروسيا اليوم.

وأثناء محاولة الفرار قتل 33 شخصا وأصيب 15 آخرون بجروح في اشتباكات مع الشرطة.

وأشار قائد الشرطة إلى أن نحو 30 سجينا كانوا على صلة بالجماعات المسلحة الناشطة في محافظة كابو ديلغادو بشمال البلاد، والمسؤولة على الهجمات وأعمال الشغب هناك.

وقبل ذلك تحدثت وسائل الإعلام المحلية عن فرار "الآلاف" من السجناء من السجن بنتيجة الاضطرابات.

يذكر أن موزمبيق تشهد موجة من العنف في أعقاب الانتخابات التي جرت في البلاد في أكتوبر الماضي، والتي تم الإعلان عن فوز مرشح حزب "فريليمو" الحاكم دانييل شابو فيها.

ورفض مرشح المعارضة فينانسيو موندلاني الاعتراف بنتائج الانتخابات ودعا أنصاره للاحتجاجات، رغم تأكيد المحكمة الدستورية لفوز شابو.