ترامب: عرضت على لاعب هوكي منصب رئيس وزراء أو ما سيعرف لاحقا بحاكم كندا

وكالات

اقترح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، على لاعب الهوكي الكندي واين جريتسكي، أن يترشح لمنصب رئيس وزراء كندا، قائلا: "إنه إذا ترشح سيفوز بسهولة بما سيعرف لاحقا بمنصب حاكم كندا".

وكتب ترامب في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "لقد أجريت للتو محادثة مع واين جريتسكي، المعروف في أوساط الهوكي على الجليد بـ العظيم"، بحسب روسيا اليوم.

وأضاف: "قلت له: واين لماذا لا تترشح لمنصب رئيس وزراء كندا، الذي سيُعرف قريبا باسم حاكم كندا، ستفوز بسهولة ولن تضطر إلى القيام بحملة انتخابية حتى".

ووفقا للزعيم الأمريكي المنتخب، لم يُبدِ اللاعب الفائز بكأس ستانلي 4 مرات وصاحب الرقم القياسي في دوري الهوكي الوطني والبالغ من العمر 63 عاما "أي اهتمام بفكرته.

وتابع: "أعتقد أن على الشعب الكندي أن يبدأ حركة ترشيح واين جريتسكي، سيكون من الممتع جدا مشاهدتها".