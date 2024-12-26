بعد تهديده بالسيطرة على قناتها.. دونالد ترامب يُرشح سفيرًا جديدًا لـ بنما

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الخميس، ترشيح "كيفن مارينو كابريرا" المسؤول بمقاطعة ميامي ديد، لمنصب السفير الأمريكي في بنما.

ووصف "ترامب" كابريرا أنه مقاتل شرس من أجل مبادئ أمريكا أولا، إذ قال إنه كان له دورا فعال في دفع النمو الاقتصادي وتعزيز الشراكات الدولية، وفقا لما ذكرته الغد.

وتابع: "قليلون هم من يفهمون السياسة في أمريكا اللاتينية مثل كيفن – سوف يقوم بعمل رائع في تمثيل مصالح أمتنا في بنما".

يأتي كشف ترمب عن اختياره لمنصب السفير بعد أن هدد بإعادة السيطرة على قناة بنما، التي أدارتها الولايات المتحدة لعقود قبل تسليمها إلى بنما في عام 1999.

وقال ترامب، إن الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى، التي تربطها بالولايات المتحدة علاقات دبلوماسية منذ عام 1903، تستغلنا في قناة بنما.

وفي منشور على تروث سوشيال الأربعاء، اتهم ترامب جنودا صينيين بتشغيل القناة بشكل غير قانوني والتأكد دوما من أن الولايات المتحدة تدفع مليارات الدولارات كأموال صيانة.

وقال رئيس بنما خوسيه راؤول مولينو، إن الصين ليس لها أي تأثير على إدارة القناة.

وليس للصين أي سيطرة على القناة ولا إدارتها، لكن شركة تابعة لشركة سي.كيه هوتشن القابضة ومقرها هونج كونج تدير منذ فترة طويلة ميناءين على مدخلي القناة في البحر الكاريبي والمحيط الهادي.