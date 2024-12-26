نتنياهو للحوثيين: سنلقنكم درسًا قاسيًا كما فعلنا مع حماس وحزب الله ونظام الأسد

وكالات

هدد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الحوثيين في اليمن، لافتا إلى أنه سيلقن الحوثي درسًا قاسيًا كما فعل مع حماس وحزب الله ونظام الأسد، وفق تعبيره.

وأضاء رئيس الوزراء الإسرائيلي شمعة أثناء مناسبة دينية وهدد الحوثيين أثناء كلمة ألقاها بها، وفقا لما ذكرته العربية.

وأعلن أن إسرائيل ستواصل تنفيذ ضربات ضد أعدائها في مختلف أنحاء المنطقة.

جاء هذا بعدما أعلن قائد القوات الجوية الإسرائيلية تومير بار، عن هجمات مضادة أشد على جماعة الحوثي اليمنية، بعد هجوم صاروخي آخر على منطقة تل أبيب الكبرى.

وصرح بار، أن القوات الجوية هاجمت الحوثيين ثلاث مرات بالفعل، قائلا: "سنواصل زيادة شدة الهجمات وعددها حسبما نحتاج".

وأتت هذه التطورات بعدما أفاد مصدر لهيئة البث الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي يدرس هذه الأيام شن هجومًا واسعًا على الحوثيين في اليمن.

وأعلن أن الجيش الإسرائيلي يفكر في شن هجوم آخر، وهو الرابع من حيث العدد، ضد الحوثيين في اليمن.

وتابع أن القوات الجوية والجيش الإسرائيلي وجناح العمليات يعدون خططا أكثر عدوانية، ويعملون أيضا على زيادة عدد الأهداف في جميع أنحاء اليمن.

في المقابل، رد الحوثيون مهددين باستهداف المصالح الأمريكية في المنطقة في حال تعرضهم لهجوم أمريكي إسرائيلي.

وحذر عضو المجلس السياسي للجماعة، محمد علي الحوثي، الأمريكيين من استهداف اليمن، مشددا على أن قواته ستضرب المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط بلا أي خطوط حمراء.

وأعلن أنه إما أن يتوقف العدوان على غزة واليمن، أو أن الحوثيين سيستهدفون أي هدف أمريكي حساس يمكن أن يوصل رسالتهم.

ووجهت الحوثي جميع المشافي العامة والخاصة في المناطق التي تسيطر عليها إلى رفع الجاهزية في جميع أقسامها تحسبا لأي طارئ.