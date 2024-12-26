الرئيس الأمريكي يُطالب وزارة الدفاع بزيادة الأسلحة لأوكرانيا بعد هجوم روسيا

وكالات

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، إنه طلب من وزارة الدفاع مواصلة زيادة شحنات الأسلحة لأوكرانيا، بعد هجوم شنته روسيا في يوم عيد الميلاد على بعض مدن أوكرانيا وشبكتها للطاقة، وفقا لما ذكرته الغد.

ومنذ انطلاق الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022، تعهدت واشنطن بتقديم مساعدات بقيمة 175 مليار دولار لأوكرانيا.

وأضاف بايدن في بيان: "كان الغرض من هذا الهجوم الشنيع هو حرمان الشعب الأوكراني من التدفئة والكهرباء خلال فصل الشتاء وتعريض سلامة شبكته للخطر".

ومن المقرر أن يتسلم الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترمب المنصب من الديمقراطي بايدن في 20 يناير.

وقالت أوكرانيا، إن روسيا هاجمت شبكة الطاقة في البلاد فضلا عن قصف بعض المدن بصواريخ باليستية وصواريخ كروز ومسيرات يوم الأربعاء.

وأعلن وزير الطاقة الأوكراني جيرمان جالوشينكو، الأربعاء، أن روسيا تشن هجوما كبيرا يستهدف قطاع الطاقة في أوكرانيا حيث عمدت السلطات الى فرض قيود على الاستهلاك.

وقال الوزير عبر تليجرام: "يهاجم العدو مجددا بشكل كبير قطاع الطاقة.. تتخذ الشركة المشغّلة الإجراءات اللازمة لخفض الاستهلاك بغرض التقليل من التداعيات السلبية على شبكة الطاقة".