ماذا قالت الحكومة الإيرانية عن إعادة فتح سفارتها في سوريا؟

وكالات

أكدت فاطمة مهاجراني الناطقة باسم الحكومة الإيرانية، أن طهران ستتخذ القرار بشأن إعادة فتح سفارتها في دمشق تبعا لسلوك وأداء حكام سوريا المقبلين، وفقا لروسيا اليوم.

وأوضحت فاطمة مهاجراني، تعقيبا على تصريحاتها يوم الثلاثاء حول التطورات الأخيرة في سوريا والعلاقات بين البلدين، أن إيران ستتخذ القرار في ضوء أداء وسياسات التيارات الحاكمة في سوريا، مضيفة: "كما تعلمون، فإن الوضع في سوريا في الوقت الحاضر غير واضح".

وأضافت مهاجراني، أن من غير الواضح بأي شكل ولأي هدف وبأي مبرر، غيّرت بعض الدول توجهاتها فجأة بشان سوريا، لافتة إلى أن إيران ستتخذ القرار بهذا الخصوص في ظل سلوك وأداء حكام سوريا.

في المقابل، حذر وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال السورية أسعد الشيباني، إيران، من بث الفوضى في سوريا، إذ حملها "تداعيات التصريحات الأخيرة".

وكتب عبر حسابه على منصة "إكس": "يجب على إيران احترام إرادة الشعب السوري وسيادة البلاد وسلامتها، ونحذرهم من بث الفوضى في سوريا ونحملهم كذلك تداعيات التصريحات الأخيرة".