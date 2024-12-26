الداخلية السورية: مقتل 14 من عناصر الوزارة وإصابة 10 آخرين في كمين بطرطوس

وكالات

قال وزير الداخلية السوري الجديد محمد عبد الرحمن، إن 14 من عناصر الوزارة قتلوا وأصيب 10 آخرون في ريف محافظة طرطوس، وفقا لما ذكرته الغد.

ونقلت الصفحة الرسمية للوزارة على موقع "فيسبوك" عنه القول: "إنهم سقطوا في كمين من قبل فلول النظام السابق".

كان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد ذكر مساء أمس الأربعاء، إن 9 أشخاص قتلوا في اشتباكات بمحافظة طرطوس غرب سوريا، بعد أن حاولت قوات الأمن اعتقال ضابط عسكري تولى مناصب مرتبطة بسجن صيدنايا سيء السمعة، في عهد الرئيس السابق بشار الأسد.

وأفاد المرصد في بيان بمقتل 6 عناصر من قوى الأمن العام، بالإضافة إلى 3 من المسلحين في خربة المعزة تصدوا لقوات الأمن أثناء محاولتها توقيف ضابط شغل منصب مدير إدارة القضاء العسكري ورئيس المحكمة الميدانية، وهو أحد المسؤولين عن جرائم سجن صيدنايا.