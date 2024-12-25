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العثور على جثة في تجويف إحدى عجلات طائرة ركاب أمريكية

11:10 م الأربعاء 25 ديسمبر 2024

العثور على جثة في تجويف إحدى عجلات طائرة

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كاهولوي (هاواي) - (أ ب)

تحقق شرطة جزيرة ماوي، وهي إحدى جزر ولاية هاواي الأمريكية، في اكتشاف جثة بتجويف إحدى عجلات طائرة تابعة لشركة يونايتد إيرلاينز بعد هبوطها في ماوي، وفقا لما ذكرته شركة الطيران وإدارة الشرطة في بيانين اليوم الأربعاء.

وقالت شركة يونايتد إيرلاينز، في بيان عبر البريد الإلكتروني، إنه تم العثور على الجثة في تجويف إحدى عجلات الهبوط الرئيسية للرحلة رقم 202 التي هبطت في مطار كاهولوي قادمة من شيكاغو، أمس الثلاثاء.

وقالت شركة الطيران إن تجويف عجلة الطائرة بوينج 787-10 لا يمكن الوصول إليه إلا من خارج الطائرة، وأنه من غير الواضح كيف أو متى وصل هذا الشخص إليه.

وقالت إدارة شرطة ماوي، في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني، إنها تجرى "تحقيقا مكثفا" بشأن ملابسات اكتشاف الجثة.

ولم تقدم شركة يونايتد إيرلانيز ولا شرطة ماوي مزيدا من المعلومات.

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