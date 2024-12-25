نتنياهو يشعل شمعة الحانوكا ويهدد الحوثيين

وكالات

أضاء رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأربعاء، الشمعة الأولى من عيد الحانوكا، معربًا عن فخره بذكرى انتصار المكابيين في العصور القديمة وتأكيده على تحقيق انتصارات إسرائيلية معاصرة.

وفي كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة، شدد نتنياهو على أن إسرائيل تواصل تنفيذ ضربات ضد أعدائها في مختلف أنحاء المنطقة.

وقال نتنياهو: "اليوم نضيء الشمعة الأولى من عيد الحانوكا لإحياء ذكرى انتصار المكابيين في ذلك الوقت، وانتصرنا في الوقت الحاضر كما كان الحال آنذاك. نحن ننفذ ضربات ضد أعدائنا، والحوثيون سيتعلمون ما تعلمته حماس وحزب الله ونظام الأسد وغيرهم من اللاعبين في الشرق الأوسط".

وأضاف: "حتى لو استغرق الأمر بعض الوقت، فإن هذا الدرس سيُعلّم للشرق الأوسط بأسره".

ونتنياهو أكد أن إسرائيل ستظل قوية في مواجهتها للمجموعات التي تهدد أمنها، معربًا عن تمنياته لشعبه بمناسبة عيد الحانوكا.

عيد الأنوار أو كما يسمى "الحانوكا" مدّة هذا العيد ثمانية أيام يضيئون خلالها شمعة كل يوم تثبت في شمعدان خاص بهذه المناسبة. ولا صلة لهذا العيد بالتوراة، إنما بحروب الحشمونائيم ضد اليونانيين وللدلالة على انتصار وتغلب الأقلية على الأغلبية في العام 164 ق.م.

ويمتد إضاءة الشموع لمدة ثمانية أيام، تشبُهًا بأيام عيد المظال لتذكير شعب إسرائيل بفرح التوراة والخلاص. إذ أن الحانوكا إضاءة الأنوار في الهيكل بعد تحريره من اليونانيين "وفق المعتقدات اليهودية الشائعة منذ القرن الثاني قبل الميلاد".