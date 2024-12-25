عطل في كابل كهرباء تحت البحر بين إستونيا وفنلندا

برلين - (د ب أ)

أعلنت شركة فينجريد، المشغلة للكهرباء في فنلندا، في بيان اليوم الأربعاء، عن وقوع عطل لأسباب غير معروفة في كابل كهرباء تحت البحر بين إستونيا وفنلندا، وأشارت الشركة إلى أنه نتيجة لذلك، انقطع التيار عن كابل يُطلق عليه اسم إيست لينك 2.

وقالت الشركة إن تحقيقا يجرى للوقوف على سبب العطل.

ونقلت هيئة الإذاعة العامة "إي آر آر" عن شركة إيليرينج الإستونية المشغلة للكهرباء قولها إن إمدادات الطاقة في إستونيا آمنة، وأفادت هيئة الإذاعة العامة "إي آر آر" بأن كابل إيست لينك 2 تعرض لعطل بالفعل في يناير الماضي وتم إصلاحه بحلول سبتمبر.

وأفادت تقارير في ذلك الوقت بأن السبب كان ماسا كهربائيا.

وقال رئيس الوزراء الفنلندي بيتيري أوربو، في منشور على تطبيق إكس، إن السلطات الفنلندية تسهر أيضا خلال فترة عيد الميلاد للعمل على حل المشكلة، "وأن انقطاع التيار الكهربائي لا يؤثر على إمدادات الكهرباء للفنلنديين".

وتتعرض الكابلات تحت البحر لأعطال متكررة، غالبا ما تكون نتيجة أضرار ناجمة عن حوادث مثل اصطدامها بمراسي السفن، لكن كابلات البيانات والكهرباء تشكل أيضا جزءا من البنية التحتية الحيوية وبالتالي يمكن أن تصبح أهدافا لعمليات عسكرية.

وتضرر كابلان للاتصالات، يمتد أحدهما من فنلندا إلى ألمانيا والآخر من ليتوانيا إلى السويد، في المياه السويدية ببحر البلطيق الشهر الماضي، في منطقة شوهدت فيها ناقلة البضائع يي بينج 3 التي ترفع علم الصين التي أعلنت استعدادها للتعاون في التحقيقات بشأن ذلك.