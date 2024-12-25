تركيا تكشف خطتها الشاملة لإعادة إعمار سوريا في جميع المجالات

وكالات

في خطوة لإعادة إعمار سوريا عقب سقوط النظام السوري وسيطرة الفصائل المسلحة على البلاد في 8 ديسمبر الجاري، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، المساهمة في إعادة الإعمار.

ويأتي إعلان تركيا بعدما أعطى الرئيس أردوغان تعليماته للوزراء بإعادة إعمار سوريا، وستقدم كل وزارة الدعم في مجالها، لإعادة تشغيل المؤسسات والمنظمات العامة.

وهناك مجموعة من المشاريع التي يرتقب أن تنفذها تركيا في سوريا، والتي أبرزها:

فتح أنقرة "مكاتب لإدارة الهجرة" في سفارتها بالعاصمة السورية دمشق وقنصليتها بحلب، والتي ستكون مهمتها مشاركة السجلات ومعلومات الهوية والوثائق الرسمية الأخرى الخاصة باللاجئين السوريين في تركيا مع المؤسسات ذات الصلة في سوريا، إذا لزم الأمر.

كما سيتم "توفير الدعم للاحتياجات الأساسية" مثل الأمن وطباعة جوازات السفر، بجانب تقديم الدعم في مجالات المعدات التقنية وتبادل المعلومات، وذلك بعدما تعلن سوريا إنشاء وزارة الداخلية في البلاد.

وستبدأ وزارة الداخلية التركية بدءًا من يناير المقبل، السماح لشخص واحد من كل عائلة سورية في أنقرة لزيارة سوريا 3 مرات خلال 6 أشهر، كما ستخصص 2 من أصل 6 معابر حدودية لخروج ودخول السوريين من أجل ضمان عودتهم إلى بلادهم بشكل منظم.

فيما يتعلق بقطاع النقل وترميم الطرق، ستساعد وزارة النقل التركية في إعادة إحياء مطار دمشق، وكذلك ترميم السكك الحديدية، وإصلاح الجسور، وترميم الطريقين السريعين "M4" و"M5".

ومن جانبها، ستحدد الوزارة أوجه القصور بمجال الاتصالات والعمل على تقديم الدعم لتلبية الاحتياجات، فضلًا عن العمل من أجل إعادة تشغيل واستخدام الموانئ، وتقديم الدعم لسوريا في إطار طباعة عملتها الخاصة.

أما دور وزارة الدفاع التركية، يتلخص في تقديم الدعم اللازم فيما يتعلق بالتدريب العسكري ومكافحة الإرهاب بالتعاون مع الإدارة السورية الجديدة، في حال طلبت الأخيرة ذلك.

ويُخطط أن تعمل وزارة التعليم التركية على تنفيذ الأنشطة التعليمية ووصول الطلاب إلى المدارس والجامعات، وذلك بالتعاون مع المجالس المحلية شمال سوريا.

كما ستساهم الوزارة في تحديث المناهج الدراسية بما يتماشى مع التطورات العلمية والتكنولوجية واحتياجات الطلاب ومطالب الشعب السوري، وإعداد كتب مدرسية جديدة، وتطوير التعليم المهني وفتح المدارس المهنية.

وفي مجال السياحة، سيكون لوزارة الثقافة والسياحة دورًا في خطة إعادة إعمار سوريا، فمن المرتقب أن تدعم الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا" جهود الترميم في البلاد، حيث ستبدأ في مقبرة مسجد "ابن عربي" بالعاصمة السورية دمشق.

أما وزارة الصحة، ستساعد في تقديم الدعم لإعادة بناء النظام الصحي وإعادة تأهيل الأجهزة الطبية والأدوية، وفي هذا السياق، افتتحت بعثة للهلال الأحمر التركي في مقر الهلال الأحمر العربي السوري في العاصمة دمشق.

كما ستقوم وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية أيضًا بدور يتلخص في فحص البنية التحتية للطاقة والكهرباء في سوريا والعمل على تدفق الكهرباء.