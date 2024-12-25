مسؤولون إسرائيليون: تصريحات نتنياهو اليوم مضرة بالجهود المبذولة لإبرام صفقة للأسرى

وكالات

قالت القناة 12 العبرية نقلا عن مصادر أمنية إسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو اليوم بشأن صفقة تبادل الأسرى مضرة بالجهود المبذولة لإبرامها.

وعلق مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، على بيان حركة المقاومة الإسلامية حماس، بشأن تأخر التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في غزة بسبب الشروط الإسرائيلية، بالقول إن حركة حماس هي من تراجعت عن بعض التفاهمات التي تم الاتفاق عليها خلال المفاوضات.

واتهم بيان مكتب نتنياهو، حركة حماس بمراكمة العقبات أمام اتفاق وقف إطلاق النار.

وتعهد مكتب نتنياهو، بأن إسرائيل ستواصل جهدها لاستعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت حركة حماس، بيانًا قالت فيه إن الشروط التي وضعها الجانب الإسرائيلي بالانسحاب ووقف إطلاق النار والأسرى وعودة النازحين، عرقلت الاتفاق بعدما كان متاحًا.

وقالت حركة حماس، في بيان، إن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى تسير في الدوحة بالوساطة القطرية والمصرية بشكل جدي، مؤكدة أن الحركة أبدت المسؤولية والمرونة خلال المفاوضات.