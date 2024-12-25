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أوكرانيا: معارك ضارية للسيطرة على مدينة بوكروفسك شرقي البلاد

09:30 م الأربعاء 25 ديسمبر 2024

معارك ضارية للسيطرة على مدينة بوكروفسك

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كييف - (د ب أ)

اندلعت مجددا معارك ضارية بين قوات روسية مهاجمة وقوات أوكرانية تدافع عن مدينة بوكروفسك ذات الأهمية الاستراتيجية الواقعة شرقي أوكرانيا.

وقالت هيئة الأركان العامة في كييف في تقريرها عن الوضع، مساء اليوم الأربعاء، إنه تم الإبلاغ عن 35 هجوما روسيا حول المدينة الواقعة على أطراف إقليم دونباس خلال اليوم.

ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية "يو إن آي إيه إن" عن القائد الإقليمي فيكتور تريهوبوف قوله، إن "ثلاثة جيوش روسية تتمركز هنا ضدنا".

وأوضح أن "المعارك هنا عنيفة للغاية لأن المحتلين الروس يدفعون بكل قواتهم المتاحة إلى الأمام ويحاولون اختراق خطوط دفاع قواتنا".

وأفادت تقارير أن القوات الروسية المهاجمة، في محاولاتها لتطويق مدينة بوكروفسك، تكبدت خسائر فادحة، وأعلن تريهوبوف مقتل 133 جنديا روسيا خلال أمس الثلاثاء وحده.

ولم يتسن التحقق من صحة هذه الأرقام من مصادر مستقلة.

ووصف تريهوبوف الوضع قائلا: "نظرا لأن القوات الروسية لا ترغب في القتال داخل المدينة ذاتها، فإنها تحاول فرض معارك على الأطراف لإجبار القوات الأوكرانية على التراجع وتجنب الهجوم المباشر".

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